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Скауты АПЛ, Бундеслиги и Серии А наблюдали за игрой Сперцяна и Тикнизяна в матче сборной Армении

В пятницу, 16 июня армянская национальная команда обыграла сборную Уэльса в рамках квалификации к чемпионату Европы-2024.
18 июня 2023 14:21
автор: Глеб Шевяков

Во время матча третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года между сборными Уэльса и Армении на стадионе находились скауты команд топовых чемпионатов. Об этом сообщает Sport24.ru.

Как утверждает источник, селекционные работники команд АПЛ, Бундеслиги и Серии А анализировали выступления хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, а также защитников «Локомотива» и «Краснодара» – Наира Тикнизяна и Георгия Арутюняна.

Добавим, что очная встреча национальных команд завершилась победой сборной Армении со счетом 4:2, в которой Сперцян и Тикнизян отличились результативными передачами.

источник: Sport24.ru
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