Скауты АПЛ, Бундеслиги и Серии А наблюдали за игрой Сперцяна и Тикнизяна в матче сборной Армении

Во время матча третьего тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года между сборными Уэльса и Армении на стадионе находились скауты команд топовых чемпионатов. Об этом сообщает Sport24.ru.

Как утверждает источник, селекционные работники команд АПЛ, Бундеслиги и Серии А анализировали выступления хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, а также защитников «Локомотива» и «Краснодара» – Наира Тикнизяна и Георгия Арутюняна.

Добавим, что очная встреча национальных команд завершилась победой сборной Армении со счетом 4:2, в которой Сперцян и Тикнизян отличились результативными передачами.