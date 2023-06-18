Александр Мостовой: я был игроком «Спартака», но целовать майку клуба не буду

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал об отношении к клубу.

Напомним, что он выступал за красно-белых с 1987 по 1991 годы.

«Я фанат «Спартака»? Нет. Я был игроком этого клуба, но рвать, целовать майку «Спартака» не буду — я адекватный, нормальный человек, ни под кого не подстраиваюсь. Зачем мне это делать? Хотя многие так делают», — цитирует Мостового «РБ-Спорт».

Добавим, что в мае Александр подал документ в Академию РФС, где будет проходить обучение на тренера по специальной программе УЕФА для профессиональных игроков.