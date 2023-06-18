Мамаев высоко оценил тренерскую деятельность Карпина 

Экс-игрок «Ростова» Павел Мамаев высказался о главном тренере ростовской команды и сборной России Валерии Карпине.

«Однозначно, что Георгиевич — один из лучших тренеров в моей карьере по всем пунктам. Карпин такой один. Футбольный клуб «Ростов» — настоящие счастливчики, которые обладают таким специалистом», — приводит слова 34-летнего полузащитника «Матч ТВ».

Напомним, что Мамаев выступал за желто-синих под руководством 54-летнего специалиста с 2019 по 2021 годы.

Добавим, что сезон-2022/2023 «Ростов» с Карпиным завершил на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка после 30 завершенных туров.