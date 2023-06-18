Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал возможный отъезд Пиняева в Европу

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном трансфере полузащитника Сергея Пиняева в европейский клуб.

Отметим, что футболист стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Он забил мяч в товарищеском матче со сборной Ирака в возрасте 18 лет 4 месяцев и 24 дней.

«На сегодняшний день мы не обсуждаем эти вопросы с игроком. Какое-то время Сергею еще нужно поиграть в России, получить базовую подготовку. Это большой футболист с большим будущим. У нас позиция — когда приходит время и есть хорошее предложение, нужно отпускать футболистов» — цитирует Нагорных «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Пиняев выступал за «Локомотив» и «Крылья Советов». В 27 матах хавбек забил шесть голов и отдал три результативные передачи.