«Арсенал» выставил на трансфер полузащитника Парти

Футбольный клуб «Арсенал» выставил на продажу полузащитника Томаса Парти, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, лондонцы ожидают предложений от команд, заинтересованных в 30-летнем ганском футболисте, контракт которого с «Арсеналом» рассчитан до конца июня 2025 года.

Парти выступает за «Арсенал» с октября 2020 года. В завершившемся сезоне на его счету три гола в 40 матчах за лондонский клуб.

Трансферная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 38 миллионов евро.