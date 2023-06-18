«Рубин» подтвердил переговоры по трансферам Рыбуса и Сутормина

Спортивный директор «Рубина» рассказал о переговорах по подписанию хавбека Алексея Сутормина и защитника Мацея Рыбуса.

Отметим, что 29-летний полузащитник в минувшем сезоне выступал за «Зенит», а 33-летний поляк за «Спартак».

«По Алексею ведутся переговоры, идет работа. Что касается Рыбуса, то мы двигаемся в направлении его подписания», — цитирует Эдуарда Сафонов «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Сутормин провел в РПЛ 14 матчей, в которых не смог отличиться. На счету Рыбуса восемь игр. Мацей забил один гол и отдал одну результативную передачу.