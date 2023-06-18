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Агент нападающего ЦСКА Гайча сообщил, что его клиент желает остаться в «Вероне»

Итальянский клуб арендовал аргентинца в январе текущего года.  
18 июня 2023 15:18
автор: Глеб Шевяков

Агент Пабло Каро, представляющий интересы форварда ЦСКА Адольфо Гайча, поделился мнением о возможном возвращении игрока в московскую команду.

Отметим, что в начале года 24-летний футболистов перешел в стан «мастифов» на правах аренды.

«Адольфо хочет остаться в «Вероне». Мы должны подождать еще несколько дней. Скоро все станет известно», — приводит слова Каро Sport24.ru.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 Гайч в составе «Вероны» принял участие в 16 матчах, отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года.

источник: Sport24.ru
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