«Рубин» ведет переговоры с Абильгором по поводу возвращения игрока в клуб

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов сообщил, что в настоящий момент ведутся переговоры с полузащитником Оливером Абильгором на предмет его возвращения в стан казанцев.

Отметим, что в сезоне-2022/2023 датчанин играл на правах аренды в «Селтике» и «Вероне».

«Сейчас мы с ним в диалоге, в ближайшее время свяжемся и обсудим его будущее. Знаю, что Казань и «Рубин» его устраивают. Он сказал, что посоветуется, обдумает предложение и, возможно, вернется к нам. Усилит ли он «Рубин»? Да, конечно. Для нас это будет однозначное усиление, мы заинтересованы в его возвращении», – приводит слова 52-летнего функционера «Татар-информ».

Добавим, что в минувшем сезоне Абильгор провел девять матчей за «Селтик» и принял участие в 13 играх «Вероны», однако не отличился результативными передачами.