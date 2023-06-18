Болельщики московского «Динамо» назвали лучшего игрока сезона

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком прошедшего сезона по версии болельщиков бело-голубых, сообщается в официальном Telegram-канале столичного клуба.

Победитель определялся по сумме голосов болельщиков «Динамо» в соцсетях и на официальном сайте клуба.

Тюкавин опередил в голосовании своих одноклубников Роберто Фернандеса, Дмитрия Скопинцева, Даниила Фомина, Арсена Захаряна и Федора Смолова.

Минувший сезон стал для Тюкавина самым результативным годом в карьере, ему также принадлежит рекорд клуба по забитым мячам после выхода на замену. В минувшем сезоне 20-летний футболист провел за «Динамо» 38 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач.