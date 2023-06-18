В УЕФА обсуждают идею введения потолка на зарплаты и трансферы 

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что союз рассматривает вариант с введением потолка бюджета на заработные платы и трансферы для клубов. Речь идет о тех командах, которые имеют возможность выступать в еврокубках.

«Мы не хотим, чтобы два или три клуба, которые имеют неограниченные ресурсы, дошли до бюджета в 5-10 миллиардов. Тогда конкуренция перестанет быть интересной. Практически все клубы, с кем я общался, согласны с этим. Мы далеки от какого-либо решения, мы только думаем», – приводит слова 55-летнего спортивного функционера The Washington Post.

Напомним, что в прошлом году УЕФА ввел новое правило, согласно которому командам, участвующим в еврокубковых соревнованиях, разрешается тратить лишь 70% своих доходов на зарплаты футболистов, трансферные приобретения и бонусы для футбольных агентов.