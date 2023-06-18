Нидерланды – Италия: Димарко открыл счет на 6-й минуте встречи

В эти минуты проходит матч за третье место Лиги Наций, в котором сборная Нидерландов встречается с национальной командой Италии.

Отметим, что счет в матче стал 1:0 в пользу итальянцев после того, как защитник Федерико Димарко поразил ворота соперника на шестой минуте.

Добавим, что очная встреча национальный команд проходит на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Позже, в 21:45 по московскому времени состоится финальный матч Лиги Наций между сборными Хорватии и Испании.