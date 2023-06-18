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Азар признался, что два-три года отдыхал, выступая за «Реал»

Ранее футболист покинул мадридский клуб.
18 июня 2023 16:16
автор: Степан Шереметьев

Форвард Эден Азар, недавно покинувший «Реал», рассказал о своем будущем.

«Что насчет будущего? Честно говоря, пока не знаю. Я все еще чувствую себя способным играть на профессиональном уровне, хотя я отдыхал на протяжении двух-трех лет», - приводит слова футболиста RTBF.

Ранее сообщалось, что бельгийский игрок может продолжить карьеру в чемпионате родной страны.

Азар перешел в «Реал» из «Челси» в 2019 году за 115 миллионов евро. С тех пор за мадридцев он провел 76 матчей, отличился семью голами и 12-ю ассистами.

источник: RTBF
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