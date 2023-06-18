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Нидерланды – Италия: Фраттези удвоил преимущество гостей

23-летний хавбек итальянцев отличился на 21-й минуте матча.
Нидерланды – Италия: Фраттези удвоил преимущество гостей
18 июня 2023 16:24
автор: Глеб Шевяков
автор фото: УЕФА

В эти минуты проходит матч за третье место Лиги Наций, в котором сборная Нидерландов принимает на своем поле национальную команду Италии.

Отметим, что счет в матче стал 2:0 в пользу итальянской команды после того, как полузащитник Давиде Фраттези отличился забитым мячом на 21-й минуте встречи. После гола была задействована система VAR, но главный арбитр зафиксировал взятие ворот хозяев после просмотра видеоповтора эпизода.

Добавим, что очная встреча национальный команд проходит на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Позже, в 21:45 по московскому времени состоится финальный матч Лиги Наций между сборными Хорватии и Испании.

источник: «Советский спорт»
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