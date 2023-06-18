Нидерланды – Италия: Фраттези удвоил преимущество гостей

В эти минуты проходит матч за третье место Лиги Наций, в котором сборная Нидерландов принимает на своем поле национальную команду Италии.

Отметим, что счет в матче стал 2:0 в пользу итальянской команды после того, как полузащитник Давиде Фраттези отличился забитым мячом на 21-й минуте встречи. После гола была задействована система VAR, но главный арбитр зафиксировал взятие ворот хозяев после просмотра видеоповтора эпизода.

Добавим, что очная встреча национальный команд проходит на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Позже, в 21:45 по московскому времени состоится финальный матч Лиги Наций между сборными Хорватии и Испании.