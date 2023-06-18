Янбаев считает, что «Локомотив» может претендовать на чемпионство в следующем сезоне РПЛ 

Экс-защитник сборной России Ренат Янбаев дал прогноз о будущих результатах «Локомотива» в чемпионате России в сезоне-2023/2024.

«Клуб очень хорошо выступил в весенней части сезона. Пришел новый наставник, подписали качественных игроков, показали хорошую игру. Если летом они еще усилятся, то в новом сезоне точно будут бороться за тройку. Каждый год что-то меняется, никто не знает, как все будет в предстоящем сезоне. Они могут составить конкуренцию «Зениту». Поэтому «Локомотив» – один из претендентов на чемпионство», – приводит слова 39-летнего игрока Metaratings.ru.

Добавим, что сезон-2022/2023 «Локомотив» завершил на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 45 очков после 30 завершенных туров.