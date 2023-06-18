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Колосков сравнил Сперцяна, Пиняева и Захаряна

Один из них стал разочарованием.
18 июня 2023 16:39
автор: Максим Скороходов

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сравнил полузащитников Эдуарда Сперцяна, Сергея Пиняева и Арсена Захаряна, выступающих соответственно в «Краснодаре», «Локомотиве» и «Динамо».

«Из трех наших молодых и перспективных футболистов выделяется больше всех Сперцян. Пиняев ему не уступает по игре, но после травмы Сергей чуть сдал. А про Захаряна я вообще молчу — разочарование сезона. Сперцян стабильнее всех сейчас держится и показывает результат», - приводит Sport24.ru слова Колоскова.

В прошлом сезоне РПЛ Сперцян забил 10 мячей и отдал 12 голевых передач, на счету Пиняева 5 голов и 2 результативных паса, у Захаряна 13 (4+9) очков по системе гол+пас.

источник: Sport24.ru
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