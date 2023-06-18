Сборная Италии обыгрывает Нидерланды после первого тайма матча за третье место Лиги Наций

Завершился первый тайм матча за третье место Лиги Наций, в котором сборная Нидерландов встречается с национальной командой Италии.

Отметим, что национальные команды ушли на перерыв при счете 2:0 в пользу подопечных Роберто Манчини.

За гостей забитыми мячами отличились защитник Федерико Димарко (6-я минута) и полузащитник Давиде Фраттези (20-я минута).

Добавим, что очная встреча национальный команд проходит на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Позже, в 21:45 по московскому времени состоится финальный матч Лиги Наций между сборными Хорватии и Испании.