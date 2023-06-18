Кокорин покинет «Фиорентину» летом 2023 года 

«Фиорентина» планирует расстаться с нападающим команды Александром Кокориным в ближайшее время. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 32-летний футболист не входит в планы «фиалок», поэтому команда готова продать россиянина в «Арис», в котором игрок выступал на правах аренды в сезоне-2022/2023, либо разорвать с ним соглашение текущим летом.

Добавим, что в прошедшем сезоне в составе «Ариса» Кокорин принял участие в 30 матчах, в которых отличился 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами. По итогам сезона он был признан лучшим игроком в чемпионате Кипра.