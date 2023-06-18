Нидерланды – Италия: Бергвейн сократил отставание хозяев

В эти минуты проходит второй тайм матча за третье место Лиги Наций, в котором сборная Нидерландов встречается с национальной командой Италии.

Отметим, что хозяевам поля удалось сократить отставание от соперника благодаря забитому мячу нападающего Стивена Бергвейна на 68-й минуте встречи.

Ранее за команду Роберто Манчини отличились забитыми мячами защитник Фредерико Димарко и Давиде Фраттези.

Таким образом, счет в матче в данный момент 2:1 в пользу итальянцев.

Добавим, что очная встреча национальный команд проходит на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Позже, в 21:45 по московскому времени состоится финальный матч Лиги Наций между сборными Хорватии и Испании.