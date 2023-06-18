Нидерланды – Италия: Кьеза забил третий гол гостей

В эти минуты проходит матч за третье место Лиги Наций, в котором сборная Нидерландов встречается с национальной командой Италии.

Отметим, что на 72-й минуте встречи преимущество гостей вновь стало с разницей в два забитых мяча после того, как форвард национальной команды Федерико Кьеза поразил ворота соперника.

Ранее в составе команды Роберта Кумана отличился нападающий Стивен Бергвейн (68), за итальянский коллектив голы забили защитник Федерико Димарко (6) и полузащитник Давиде Фраттези (20).

Таким образом, счет в матче 3:1 в пользу подопечных Робертом Манчини.

Добавим, что очная встреча национальный команд проходит на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Позже, в 21:45 по московскому времени состоится финальный матч Лиги Наций между сборными Хорватии и Испании.