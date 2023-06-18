Кварацхелия стал cамым подорожавшим игроком Серии А за сезон-2022/23

Портал Transfermarkt разместил список самых подорожавших футболистов чемпионата Италии за минувший сезон.
Таким образом, наибольшего прироста рыночной стоимости за сезон-2022/23 добился вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия. Прибавка грузина за сезон составила 70 млн евро, текущая стоимость игрока оценивается в 85 млн евро.
Вторую строчку занял еще один игрок «Наполи», нигерийский нападающий Виктор Осимхен (+55 млн, текущая стоимость - 120 млн).
А тройку лучших замкнул южнокорейский защитник «Наполи» Ким Мин Джэ (+46 млн, текущая стоимость - 60 млн).
источник: Transfermarkt