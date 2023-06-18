Нидерланды - Италия: Вейналдум сократил отставание до минимума

В эти минуты проходит матч за третье место Лиги Наций, в котором сборная Нидерландов встречается с национальной командой Италии.
На 89-й минуте Жожриньо Вейналдум забил второй гол сборной Нидерландов.
Таким образом, перед началом компенсированного времени счет стал 3:2 в пользу Италии.
Ранее в составе команды Роберта Кумана отличился нападающий Стивен Бергвейн (68), за итальянский коллектив голы забили защитник Федерико Димарко (6), полузащитник Давиде Фраттези (20) и вингер Федерико Кьеза (72).
Добавим, что очная встреча национальных команд проходит на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Позже, в 21:45 по московскому времени состоится финальный матч Лиги Наций между сборными Хорватии и Испании.
источник: «Советский спорт»