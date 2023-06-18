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Нидерланды - Италия: Вейналдум сократил отставание до минимума

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Нидерланды - Италия: Вейналдум сократил отставание до минимума
18 июня 2023 17:55
автор: Максим Скороходов
автор фото: УЕФА

В эти минуты проходит матч за третье место Лиги Наций, в котором сборная Нидерландов встречается с национальной командой Италии.

На 89-й минуте Жожриньо Вейналдум забил второй гол сборной Нидерландов.

Таким образом, перед началом компенсированного времени счет стал 3:2 в пользу Италии.

Ранее в составе команды Роберта Кумана отличился нападающий Стивен Бергвейн (68), за итальянский коллектив голы забили защитник Федерико Димарко (6), полузащитник Давиде Фраттези (20) и вингер Федерико Кьеза (72).

Добавим, что очная встреча национальных команд проходит на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Позже, в 21:45 по московскому времени состоится финальный матч Лиги Наций между сборными Хорватии и Испании.

источник: «Советский спорт»
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