Сборная Италии победила Нидерланды и стала бронзовым призером Лиги Наций 

Футболисты сборной Италии на выезде одержали победу над национальной командой Нидерландов в матче за третье место Лиги Наций.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми мячами отличились защитник Федерико Димарко (6-я минута), полузащитник Давиде Фраттези (20) и форвард Федерико Кьеза (72). За подопечных Рональда Кумана голы забили нападающий Стивен Бергвейн (68) и хавбек Жоржиньо Вейналдум (89).

Таким образом, сборная Италии завоевывает бронзовые медали турнира по итогу сезона-2022/2023.

Напомним, что сегодня, 18 июня, состоится финальный матч Лиги Наций между сборными Хорватии и Испании. Начало матча – 21:45 по московскому времени.

Лига Наций.

Матч за третье место.

Нидерланды – Италия – 2:3 (0:2)

Голы: Бергвейн, 68. Вейналдум, 89 – Димарко, 6. Фраттези, 20. Кьеза, 72.