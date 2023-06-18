«ПСЖ» провел переговоры с основным кандидатом на пост главного тренера

«ПСЖ» провел переговоры и экс-главным тренером сборной Испании Луисом Энрике, сообщает RMC Sport.

По данным источника, обе стороны заинтересованы в сотрудничестве, однако окончательное решение еще не принято.

Рaнее стало известно, что руководство «ПСЖ» не смoгло договориться с немецким специалистом Юлианом Нагельсманном и главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой.

Луис Энрикe претендовал на пост главного тренeра «Наполи». Его последним местом работы былa сборная Испании. Специалист покинул национальную команду в декабре.