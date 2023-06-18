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«Балтика» подписала бывшего защитника «Зандхаузена» Жирова

32-летний футболист вернулся в Россию спустя пять лет пребывания в Германии.
18 июня 2023 18:19
автор: Глеб Шевяков

Защитник Александр Жиров, у которого истек контракт с «Зандхаузеном» по окончании сезона-2022/2023, официально заключил контракт с «Балтикой». Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

Сообщается, что российский игрок перешел в стан «балтийцев» на правах свободного агента и подписал соглашение на год с возможностью продления на еще один сезон.

Напомним, что Жиров перешел в «Зандхаузен» в 2018 году. С тех пор за немецкий клуб второй лиги он провел 151 матч, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. Ранее он выступал за «Анжи», «Енисей», барнаульское «Динамо» и «Волгарь».

источник: ФК «Балтика»
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