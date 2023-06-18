Быстров оценил переход форварда «Локомотива» Игнатьева в «Сочи»

Экс-полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на переход нападающего Ивана Игнатьева из «Локомотива» в «Сочи».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 24-летний футболист присоединяется к сочинскому клубу на правах свободного агента.

«Последний шанс для отморозка. Ваня все искал-искал лучшие условия для своей карьеры после ухода из «Краснодара», но так и не смог найти себе никакие источники вдохновения. Был замечен везде, кроме футбола. Посмотрим, как сложится в «Сочи». Необходимо регулярно тренироваться, работать над собой и полностью отдаваться делу. Но если продолжать ставить околофутбольные ништяки во главу угла, то ничего путного не произойдет вообще нигде», – заявил 39-летний футбольный эксперт в своем телеграм-канале.

Добавим, что Игнатьев выступал за «Локомотив» с июля 2022 года. В сезоне-2022/2023 за железнодорожников он провел 27 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.