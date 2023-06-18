Вратарь «Рубина» Беленов покидает команду 

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов высказался о будущем голкипера Александра Беленова в стане «рубиновых».

«Беленов уходит из «Рубина», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Беленов присоединился к «Рубину» в июле 2022 года на правах свободного агента. Его контракт с командой Рашида Рахимова рассчитан до лета 2024 года. В прошедшем сезоне за татаров он принял участие в четырех встречах и пропустил семь голов. За свою карьеру он выступал за «Салют», «Спартак», «Кубань» и «Анжи».