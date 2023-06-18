ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Месси заявил, что добился в футболе всего, чего хотел 

По словам аргентинского форварда, для него не осталось вызовов в Европе. 
18 июня 2023 19:01
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о своем уходе из парижского клуба по окончании сезона-2022/2023, а также оценил свои достижения в европейском футболе.

Отметим, что в июле нынешнего года 35-летний футболист перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.

«Я добился всего в футболе, не осталось больше ничего», — приводит слова Месси beIN Sports.

Добавим, что Месси выступал за «ПСЖ» с августа 2021 года. В сезоне-2022/2023 за парижан он провел 41 матч, в которых забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Он является семикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. Игрок четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, на его счету десять трофеев Ла Лиги и два чемпионства Франции.

источник: beIN SPORTS
Турецкие команды заинтересованы в услугах защитника «Зенита» Кругового 
Сам футболист питерского клуба хочет продолжить карьеру в Европе. 
18.06.2023 19:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Прикольно». Быстров - о новой команде Александра Кержакова
Экс-форвард «Зенита» продолжит карьеру в «Спартаке».
18.06.2023 19:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Миткова заявил, что Димитар хочет остаться в «Рубине»
Футболист перебрался в казанский клуб в зимнее трансферное окно.
18.06.2023 19:09
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Месси заявил, что добился в футболе всего, чего хотел 
По словам аргентинского форварда, для него не осталось вызовов в Европе. 
18.06.2023 19:01
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Вильсон Изидор рассказал, кто в «Локомотиве» научил его русскому мату
Футболист выступает за железнодорожников с 2022 года.
18.06.2023 18:49
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Вратарь «Рубина» Беленов покидает команду 
Вратарь «Рубина» Беленов покидает команду 
Об этом сообщил спортдиректор казанской команды Эдуард Сафонов.
18.06.2023 18:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Быстров оценил переход форварда «Локомотива» Игнатьева в «Сочи»
Бывший российский игрок назвал этот трансфер «последним шансом для отморозка».
18.06.2023 18:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Балтика» подписала бывшего защитника «Зандхаузена» Жирова
32-летний футболист вернулся в Россию спустя пять лет пребывания в Германии.
18.06.2023 18:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«ПСЖ» провел переговоры с основным кандидатом на пост главного тренера
«ПСЖ» провел переговоры с основным кандидатом на пост главного тренера
Французский гранд сменит наставника
18.06.2023 18:18
Футбол
автор: Максим Скороходов
Сборная Италии победила Нидерланды и стала бронзовым призером Лиги Наций 
Сборная Италии победила Нидерланды и стала бронзовым призером Лиги Наций 
Матч за третье место завершился со счетом 3:2 в пользу «Скуадра Адзурры».
18.06.2023 18:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.