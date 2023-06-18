Месси заявил, что добился в футболе всего, чего хотел 

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о своем уходе из парижского клуба по окончании сезона-2022/2023, а также оценил свои достижения в европейском футболе.

Отметим, что в июле нынешнего года 35-летний футболист перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.

«Я добился всего в футболе, не осталось больше ничего», — приводит слова Месси beIN Sports.

Добавим, что Месси выступал за «ПСЖ» с августа 2021 года. В сезоне-2022/2023 за парижан он провел 41 матч, в которых забил 21 гол и отдал 20 результативных передач. Он является семикратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины. Игрок четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, на его счету десять трофеев Ла Лиги и два чемпионства Франции.