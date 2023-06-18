Агент Миткова заявил, что Димитар хочет остаться в «Рубине»

Футбольный агент Николай Жейнов, представляющий интересы нападающего Димитара Миткова, заявил, что его клиент намерен остаться в «Рубине».

Напомним, что форвард перебрался в казанский клуб в зимнее трансферное окно на правах аренды из софийского «Локомотива».

«На следующей неделе начнем переговоры с «Рубином». Что касается Димитара, конечно, он хочет остаться в Казани», - приводит слова агента «РБ Спорт».

К слову, в минувшем сезоне Митков провел 11 матчей и не отметился результативными действиям.