Турецкие команды заинтересованы в услугах защитника «Зенита» Кругового 

Защитник «Зенита» Данил Круговой может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает Sport24.ru.

По информации источника, на футболиста сине-бело-голубых претендует ряд турецких клубов. Сообщается, что 25-летний игрок не против перейти в команду европейского чемпионата, если получит достаточное количество игрового времени. Россиян может уйти в аренду, либо перейти полноценно в один из турецких клубов.

Напомним, что Круговой является воспитанником «Зенита». В сезоне-2022/2023 за команду Сергея Семака он сыграл 27 матчей и отличился одной результативной передачей. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в два с половиной миллиона евро.