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Турецкие команды заинтересованы в услугах защитника «Зенита» Кругового 

Сам футболист питерского клуба хочет продолжить карьеру в Европе. 
18 июня 2023 19:15
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Зенита» Данил Круговой может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает Sport24.ru.

По информации источника, на футболиста сине-бело-голубых претендует ряд турецких клубов. Сообщается, что 25-летний игрок не против перейти в команду европейского чемпионата, если получит достаточное количество игрового времени. Россиян может уйти в аренду, либо перейти полноценно в один из турецких клубов.

Напомним, что Круговой является воспитанником «Зенита». В сезоне-2022/2023 за команду Сергея Семака он сыграл 27 матчей и отличился одной результативной передачей. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в два с половиной миллиона евро.

источник: Sport24.ru
Турецкие команды заинтересованы в услугах защитника «Зенита» Кругового 
Сам футболист питерского клуба хочет продолжить карьеру в Европе. 
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