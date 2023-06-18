Кьеза высказался о победе сборной Италии над Нидерландами в матче за третье место Лиги Наций

Форвард сборной Италии подвел итоги матча за третье место Лиги Наций, в котором его команда обыграла национальную команду Нидерландов со счетом 3:2.

Отметим, что забитый мяч нападающего «Ювентуса» стал победным для подопечных Робертом Манчини.

«Я доволен голом и выступлением команды. Мы готовы, я думаю, мы доказали это за последние несколько лет. Сборная Италии обладает талантом, его просто нужно правильно использовать. Это был очень трудный год для меня, однако он закончился лучше, чем начался», – приводит слова Кьезы Sky Sport Italia.

Добавим, что ранее в полуфинальном матче Лиги Наций национальная команда Италии проиграла сборной Испании со счетом 1:2. В обоих проведенных матчах Кьеза выходил на поле с замены, так как в настоящее время восстанавливается от травмы.

Напомним, что финал турнира между национальными командами Испании и Хорватии пройдет сегодня, 18 июня, на стадионе «Феликс Цвайер» в Берлине. Начало матча – 21:45 мск.