Шпилевский заявил, что «Арис» делает все, чтобы оставить Кокорина

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о переговорах клуба с «Фиорентиной» по российскому нападающему Александру Кокорина.

Напомним, что 23-летний футболист в прошлом сезоне, играя за «Арис» на правах аренды, помог клубу выиграть чемпионат Кипра и стал лучшим игроком турнира.

«Решение еще нет. Думаю, все решится на следующей неделе. Всем занимается президент, но до меня лично ничего не доходило. Делаем все для того, чтобы оставить Александра в клубе, хотелось бы этого, но пока все еще в процессе переговоров. Мы же не просто так чемпионство выиграли», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Шпилевского.

Добавим, что в прошедшем сезоне в составе «Ариса» Кокорин принял участие в 30 матчах, в которых отличился 13 забитыми мячами и шестью результативными передачами.