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Итальянский защитник Димарко признан лучшим игроком матча за третье место Лиги Наций с Нидерландами

Игра сборных завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Роберто Манчини.
18 июня 2023 19:42
автор: Глеб Шевяков

Стал известен лучший футболист прошедшего матча за третье место Лиги Наций, в котором сборная Италии обыграла национальную команду Нидерландов со счетом 3:2. Им был признан защитник «Скуадра Адзурры» Федерико Димарко. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Отметим, что 25-летний итальянец отличился забитым мячом в ворота соперника на шестой минуте и тем самым открыл счет встречи.

«Забил эффектный первый гол и принял непосредственное участие во второй голевой комбинации. Также классно отыграл в обороне: блокировал удары, прерывал прострелы и сделал несколько важнейших отборов», — заявил технический наблюдатель УЕФА.

Напомним, что Димарко дебютировал за сборную Италии в июне прошлого года. Всего за национальную команду страны он провел девять матчей, отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Добавим, что финал Лиги Наций между национальными командами Испании и Хорватии пройдет сегодня, 18 июня, на стадионе Феликс Цвайер в Берлине. Начало матча 21:45 мск.

источник: UEFA (УЕФА)
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