Сторожук ответил на высказывание Сулейманова по поводу его работы в «Краснодаре»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук выразил мнение о словах форварда «Краснадора» Магомеда-Шапи Сулейманова, который раскритиковал специалиста за его работу в стане «быков».

Отметим, что ранее 23-летний футболист посчитал своего бывшего наставника не совсем честным по отношению к нему.

«Как я могу так делать, говорить в интервью одно, а в раздевалке другое? Каждый мужчина должен отвечать за свои действия. Что касается Шапи, спросите мнение обо мне у всех игроков основы того времени. У меня есть знакомый, который говорил такую фразу: обиженный футболист хуже бабы. Я понимаю это и не хочу акцентировать внимание на Шапи. Я до сей поры его уважал и считал профессионалом. Не собираюсь парировать и отвечать», — приводит слова Сторожука «Матч ТВ».

Добавим, что Сторожук возглавлял «Краснодар» с марта прошлого года по январь 2023 года. Под его руководством черно-зеленые приняли участие в 36 играх, одержали 17 побед, потерпели 11 поражений и восемь матчей провели вничью.

Сезон-2022/2023 Сулейманов провел в аренде в «Хапоеле», за который сыграл 35 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2024 года.