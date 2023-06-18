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Кто станет триумфатором третьего розыгрыша Лиги наций? Хорватия сыграет с Испанией

Матч пройдет в Роттердаме.
Кто станет триумфатором третьего розыгрыша Лиги наций? Хорватия сыграет с Испанией
18 июня 2023 20:27
автор: Максим Скороходов
автор фото: УЕФА

Подходит к концу третий розыгрыш Лиги наций УЕФА.

В матче за третье место сборная Италии обыграла Нидерланды (3:2), осталось провести последнюю решающую игру - финал, в котором сборная Хорватии сыграет с Испанией.

«Фурия роха» в прошлом розыгрыше турнира остановилась в шаге от трофея, проиграв в финале Франции (1:2). «Шашечные» не были в финальной части Лиги наций-2020/21, но зато вновь оказались в медалях на чемпионате мира, заняв на турнире-2022 в Катаре третье место.

Кто из двух национальных команд доберется до трофея узнаем 18 июня по мск. Матч Хорватия - Испания начнется в 21:45.

источник: «Советский спорт»
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