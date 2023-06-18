Хорватия и Испания огласили стартовые составы на финал Лиги наций

Тренерские штабы сборных Хорватии и Испании определились со стартовыми составами на финальный матч Лиги наций.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Шутало, Эрлич, Перишич, Модрич, Брозович, Ковачич, Пашалич, Иванушец, Крамарич.

Испания: Унаи Симон, Жорди Альба, Ляпорт, Ле Норман, Навас, Родри, Руис, Гави, Асенсио, Пино, Мората.

Напомним, что встреча между командами пройдет сегодня, 18 июня, на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.