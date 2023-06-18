ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Куман заявил, что он виноват в поражении сборной Нидерландов от Италии в Лиге наций

Команда специалиста уступила в матче за третье место.
18 июня 2023 21:29
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман дал комментарий после поражения своей команды от Италии (2:3) в матче за третье место Лиги наций.

«Это целиком моя вина, что я не смог донести до футболистов, насколько важно играть ответственно, обороняться и присматривать за своим игроком. Как мы начали делать это во втором тайме. Мы подвели друг друга», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В составе победителей забитыми мячами отличились защитник Федерико Димарко (6-я минута), полузащитник Давиде Фраттези (20) и форвард Федерико Кьеза (72). За подопечных Рональда Кумана голы забили нападающий Стивен Бергвейн (68) и хавбек Жоржиньо Вейналдум (89).

Сборная Италии завоевала бронзовые медали турнира по итогу сезона-2022/2023.

Напомним, что сегодня, 18 июня, состоится финальный матч Лиги Наций между сборными Хорватии и Испании. Начало матча – 21:45 по московскому времени.

источник: UEFA (УЕФА)
«Если бы я так сыграл, то меня бы отправили в дубль». Пономарев раскритиковал ЦСКА за выкуп Мойзеса
С 28-летним защитником подписали трехлетний контракт.
18.06.2023 21:33
Футбол
автор: Максим Скороходов
Куман заявил, что он виноват в поражении сборной Нидерландов от Италии в Лиге наций
Команда специалиста уступила в матче за третье место.
18.06.2023 21:29
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Хорватия и Испания огласили стартовые составы на финал Лиги наций
Встреча состоится сегодня, 18 июня, в Роттердаме.
18.06.2023 21:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мусиала признан лучшим игроком месяца «Баварии»
В мае игрок участвовал в четырех матчах чемпионата Германии, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
18.06.2023 20:46
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Кто станет триумфатором третьего розыгрыша Лиги наций? Хорватия сыграет с Испанией
Кто станет триумфатором третьего розыгрыша Лиги наций? Хорватия сыграет с Испанией
Матч пройдет в Роттердаме.
18.06.2023 20:27
Футбол
автор: Максим Скороходов
Молодежная сборная России поиграла белорусскому клубу «Торпедо-БелАЗ» в гостевом товарищеском матче
Молодежная сборная России поиграла белорусскому клубу «Торпедо-БелАЗ» в гостевом товарищеском матче
Игра прошла в белорусском Жодино.
18.06.2023 20:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
Сторожук ответил на высказывание Сулейманова по поводу его работы в «Краснодаре»
41-летний специалист руководил краснодарской командой с весны 2022 года и до начала нынешнего. 
18.06.2023 20:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тухель склонил Кайла Уокера перейти в «Баварию»
На данный момент футболист представляет «Манчестер Сити».
18.06.2023 19:52
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Итальянский защитник Димарко признан лучшим игроком матча за третье место Лиги Наций с Нидерландами
Итальянский защитник Димарко признан лучшим игроком матча за третье место Лиги Наций с Нидерландами
Игра сборных завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Роберто Манчини.
18.06.2023 19:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Шпилевский заявил, что «Арис» делает все, чтобы оставить Кокорина
Права на российского форварда принадлежат «Фиорентине»
18.06.2023 19:34
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.