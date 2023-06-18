Куман заявил, что он виноват в поражении сборной Нидерландов от Италии в Лиге наций

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман дал комментарий после поражения своей команды от Италии (2:3) в матче за третье место Лиги наций.

«Это целиком моя вина, что я не смог донести до футболистов, насколько важно играть ответственно, обороняться и присматривать за своим игроком. Как мы начали делать это во втором тайме. Мы подвели друг друга», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

В составе победителей забитыми мячами отличились защитник Федерико Димарко (6-я минута), полузащитник Давиде Фраттези (20) и форвард Федерико Кьеза (72). За подопечных Рональда Кумана голы забили нападающий Стивен Бергвейн (68) и хавбек Жоржиньо Вейналдум (89).

Сборная Италии завоевала бронзовые медали турнира по итогу сезона-2022/2023.

Напомним, что сегодня, 18 июня, состоится финальный матч Лиги Наций между сборными Хорватии и Испании. Начало матча – 21:45 по московскому времени.