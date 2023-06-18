«Если бы я так сыграл, то меня бы отправили в дубль». Пономарев раскритиковал ЦСКА за выкуп Мойзеса

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал решение клуба выкупить у «Интернасьонала» защитника Мойзеса.

«Его уже чуть ли не лучшим игроком признали в лиге на своей позиции, хотя он играет с огромными ошибками.

Из-за его спины же гол забили в финале кубка. Плюс он промазал одиннадцатиметровый. То есть он практически всю игру завалил, но спас Акинфеев. А Мойзес оказался лучшим игроком! Если бы я так сыграл в свое время, то меня бы отправили в дубль на год целый», - приводит «Газета.ru» слова Пономарева.

Напомним, что ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интерсьонала» в августе прошлого года. В сезоне-2022/2023 бразилец сыграл за армейцев 36 матчей, отличился одним забитым мячом и отдал три результативные передачи. Вместе с командой Владимира Федотова он выиграл Кубок России и серебряные медали РПЛ.