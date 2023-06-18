Левандовски заявил, что может завершить карьеру в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски порассуждал на тему того, в каком клубе он хотел бы завершить карьеру.

«На данный момент у меня есть силы и здоровье, и я не чувствую, что что-то идет не так. Является ли «Барселона» тем местом, где я хотел бы завершить карьеру? Скорее всего. Я действительно не думаю об этом», - приводит слова поляка Więcej.

Напомним, что форвард перебрался в стан сине-гранатовых из мюнхенской «Баварии» в июле 2022 года за компенсацию в размере 45 миллионов евро. С тех пор он провел за испанский клуб 46 матчей, забил 33 мяча и отдал восемь результативных передач.