«Оренбург» заблокировал переход Веры в «Локомотив», хавбека могут продать в «Динамо»

«Оренбург» заблокировал трансфер полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив», сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, 26-летнего футболиста могут продать в «Динамо», но только за существенную сумму.

Напомним, что Вера выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. Всего за команду он провел 30 матчей, забил три гола и отдал семь результативных передач. Действующее соглашение футболиста с оренбуржцами рассчитано до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в три миллиона евро.