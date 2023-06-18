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Манчини рассказал, за счет чего сборная Италии удержала победу над Нидерландами

«Скуадра Адзурра» завоевала бронзовые медали Лиги наций.
18 июня 2023 22:33
автор: Максим Скороходов

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий после победы над Нидерландами (3:2) в матче за третье место Лиги наций.

«Первая половина получилась очень хорошей, хоть и требовала значительных усилий, поскольку все были сильно уставшими, что все увидели во втором тайме. То, что мы выстояли под таким давлением, - хороший знак.

Нам помогли интересные тактические ходы. Во втором тайме мы изменили игру, выпустив Кьезу и Дзаньоло с целью играть пошире. Защита билась до конца», - приводит RAI Sport слова наставника.

Напомним, что после первого тайма команда Манчини вела в счете 2:0. Итальянцы второй розыгрыш Лиги наций подряд завоевывают бронзовые медали.

Добавим, что победу в Лиги наций разыгрывают в Роттердаме сборные Хорватии и Испании.

источник: Raisport.rai.it
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