Манчини рассказал, за счет чего сборная Италии удержала победу над Нидерландами

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал комментарий после победы над Нидерландами (3:2) в матче за третье место Лиги наций.

«Первая половина получилась очень хорошей, хоть и требовала значительных усилий, поскольку все были сильно уставшими, что все увидели во втором тайме. То, что мы выстояли под таким давлением, - хороший знак.

Нам помогли интересные тактические ходы. Во втором тайме мы изменили игру, выпустив Кьезу и Дзаньоло с целью играть пошире. Защита билась до конца», - приводит RAI Sport слова наставника.

Напомним, что после первого тайма команда Манчини вела в счете 2:0. Итальянцы второй розыгрыш Лиги наций подряд завоевывают бронзовые медали.

Добавим, что победу в Лиги наций разыгрывают в Роттердаме сборные Хорватии и Испании.