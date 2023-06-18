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В Великобритании подтвердили, что Чалова хотели купить клубы из АПЛ

Футболист на данный момент защищает цвета ЦСКА.
18 июня 2023 22:49
автор: Степан Шереметьев

Британский журналист Daily Mail Пол Браун рассказал об интересе клубов чемпионата Англии к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

«Правда ли, что к Чалову был интерес из АПЛ? Да, пару лет назад Чалова хотели купить несколько клубов АПЛ, но сейчас интереса нет», - приводит слова репортера «РБ Спорт».

Добавим, что форвард является воспитанником академии армейцев. В минувшем сезоне футболист провел за красно-синих 41 матч во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал шесть результативных передач.

источник: «РБ-Спорт»
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