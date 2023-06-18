В Великобритании подтвердили, что Чалова хотели купить клубы из АПЛ

Британский журналист Daily Mail Пол Браун рассказал об интересе клубов чемпионата Англии к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

«Правда ли, что к Чалову был интерес из АПЛ? Да, пару лет назад Чалова хотели купить несколько клубов АПЛ, но сейчас интереса нет», - приводит слова репортера «РБ Спорт».

Добавим, что форвард является воспитанником академии армейцев. В минувшем сезоне футболист провел за красно-синих 41 матч во всех турнирах, забил 26 мячей и отдал шесть результативных передач.