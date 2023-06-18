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Хорватия – Испания: команды не выявили победителя в основное время финального матча Лиги наций

Обладатель трофея определится в дополнительное время или в серии пенальти.
Хорватия – Испания: команды не выявили победителя в основное время финального матча Лиги наций
18 июня 2023 23:36
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

В эти минуты в Роттердаме на стадионе «Де Кейп» проходит финал Лиги наций, в котором играют между собой сборные Хорватии и Испании.

Отметим, что в основное время игры национальные команды не отличились забитыми мячами. В данный момент счет ничейный – 0:0. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером из Германии.

Таким образом, хорватов и испанцев ожидает дополнительное время. В случае, если в двух экстра-таймах коллективы не выявят победителя, обладатель трофея определится в серии пенальти.

Ранее в матче за третье место сборная Италии обыграла Нидерланды со счетом 3:2.

источник: «Советский спорт»
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