В эти минуты в Роттердаме на стадионе «Де Кейп» проходит финал Лиги наций, в котором играют между собой сборные Хорватии и Испании.

Отметим, что в основное время игры национальные команды не отличились забитыми мячами. В данный момент счет ничейный – 0:0. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером из Германии.

Таким образом, хорватов и испанцев ожидает дополнительное время. В случае, если в двух экстра-таймах коллективы не выявят победителя, обладатель трофея определится в серии пенальти.

Ранее в матче за третье место сборная Италии обыграла Нидерланды со счетом 3:2.