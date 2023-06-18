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Вейналдум считает, что сборная Нидерландов показала ужасную игру в матче с Италией в Лиге наций

«Оранжевые» уступили в матче за третье место.
18 июня 2023 23:51
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум дал комментарий после поражения своей команды от Италии (2:3) в матче за третье место Лиги наций.

«Наша игра в первом тайме очень разочаровала, в особенности, если сравнивать с матчем против Хорватии, когда до перерыва мы показывали хороший футбол. Полагаю, это свидетельствует о том, что нам надо больше учиться», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В составе победителей забитыми мячами отличились защитник Федерико Димарко (6-я минута), полузащитник Давиде Фраттези (20) и форвард Федерико Кьеза (72). За подопечных Рональда Кумана голы забили нападающий Стивен Бергвейн (68) и хавбек Жоржиньо Вейналдум (89).

Сборная Италии завоевала бронзовые медали турнира по итогу сезона-2022/2023.

источник: UEFA (УЕФА)
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