Вейналдум считает, что сборная Нидерландов показала ужасную игру в матче с Италией в Лиге наций

Полузащитник сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум дал комментарий после поражения своей команды от Италии (2:3) в матче за третье место Лиги наций.

«Наша игра в первом тайме очень разочаровала, в особенности, если сравнивать с матчем против Хорватии, когда до перерыва мы показывали хороший футбол. Полагаю, это свидетельствует о том, что нам надо больше учиться», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

В составе победителей забитыми мячами отличились защитник Федерико Димарко (6-я минута), полузащитник Давиде Фраттези (20) и форвард Федерико Кьеза (72). За подопечных Рональда Кумана голы забили нападающий Стивен Бергвейн (68) и хавбек Жоржиньо Вейналдум (89).

Сборная Италии завоевала бронзовые медали турнира по итогу сезона-2022/2023.