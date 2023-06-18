Сборные Хорватии и Испании играют вничью после первого дополнительного тайма финала Лиги наций

Завершился первый дополнительный тайм финального матча Лиги наций между сборными Хорватии и Испании.

Отметим, что национальные команды по-прежнему не могут отличиться забитыми мячами. В данный момент счет ничейный – 0:0.

В случае, если подопечные Златко Далича и Луиса де ла Фуэнте не определят победителя во втором экстра-тайме, обладатель трофея станет известен в серии пенальти.

Напомним, что игра проходит в Роттердаме на стадионе «Де Кейп». Главным арбитром встречи является немец Феликс Цвайер.

Ранее в матче за третье место сборная Италии обыграла Нидерланды со счетом 3:2.