В эти минуты в Роттердаме на стадионе «Де Кейп» продолжается финальный матч Лиги наций между сборными Хорватии и Испании.

Отметим, что после второго дополнительного времени национальные команды не смогли отличиться забитыми мячами. В данный момент счет в матче равный – 0:0. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с немцем Феликсом Цвайером.

Таким образом, обладатель трофея определится в серии пенальти.

Ранее в матче за третье место сборная Италии обыграла Нидерланды со счетом 3:2.