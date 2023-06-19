В эти минуты в Роттердаме на стадионе «Де Кейп» продолжается финальный матч Лиги наций между сборными Хорватии и Испании.
Отметим, что после второго дополнительного времени национальные команды не смогли отличиться забитыми мячами. В данный момент счет в матче равный – 0:0. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с немцем Феликсом Цвайером.
Таким образом, обладатель трофея определится в серии пенальти.
Ранее в матче за третье место сборная Италии обыграла Нидерланды со счетом 3:2.
источник: «Советский спорт»