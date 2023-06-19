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Хорватия – Испания: победитель финального матча Лиги наций определится в серии пенальти

Национальные команды не забили друг другу голов в основное и дополнительное время.
Хорватия – Испания: победитель финального матча Лиги наций определится в серии пенальти
19 июня 2023 00:16
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

В эти минуты в Роттердаме на стадионе «Де Кейп» продолжается финальный матч Лиги наций между сборными Хорватии и Испании.

Отметим, что после второго дополнительного времени национальные команды не смогли отличиться забитыми мячами. В данный момент счет в матче равный – 0:0. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с немцем Феликсом Цвайером.

Таким образом, обладатель трофея определится в серии пенальти.

Ранее в матче за третье место сборная Италии обыграла Нидерланды со счетом 3:2.

источник: «Советский спорт»
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