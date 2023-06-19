Сборная Испании обыграла Хорватию в серии пенальти и стала победителем Лиги наций УЕФА-2022/23

Футболисты сборной Испании одержали победу над Хорватией в финальном матче Лиги наций УЕФА-2022/23. Игра прошла в Роттердаме на стадионе «Де Кейп».

Отметим, что в основное и дополнительное время национальные команды не смогли отличиться забитыми мячами.

В серии пенальти испанцы обыграли своего соперника со счетом 5:4. Победу принес точный удар защитника Дани Карвахаля.

Таким образом, подопечные Луиса де ла Фуэнте впервые завоевали трофей Лиги наций. В предыдущих розыгрышах турнира победителями становились национальные команды Португалии (2019) и Франции (2021).

Лига наций

Финал

Хорватия – Испания – 0:0

Серия пенальти: 4:5

Хорватия: Ливакович, Юранович (Станишич, 112), Шутало, Эрлич, Перишич, Модрич, Брозович, Ковачич, Пашалич (Петкович, 61), Иванушец (Влашич, 78), Крамарич (Майер, 90+1).

Испания: Симон, Альба, Ляпорт, Ле Норман (Фернандес, 78), Навас (Карвахаль, 97), Родри, Руис (Мерино, 78), Гави (Ольмо, 87), Асенсио, Пино (Фати, 66), Мората (Хоселу, 66).

Предупреждения: Гави, 81. Петкович, 90+2. Фернандес, 96. Родри, 97.