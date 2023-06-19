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Карвахаль признался, что сам захотел исполнить решающий пенальти в матче с Хорватией

Испанцы стали победителями Лиги Наций.
Карвахаль признался, что сам захотел исполнить решающий пенальти в матче с Хорватией
19 июня 2023 08:22
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Защитник сборной Испании Даниэл Карвахаль признался, что сам вызвался пробить решающий пенальти в серии послематчевых 11-метровых финала Лиги Наций против команды Хорватии.

«Меня не выбирали бить пенальти, я сам вызвался. Я только раз бил пенальти в своей карьере, в Суперкубке Испании, но хотел исполнить здесь.

Когда игра закончилась, я пошел к тренеру. Они составляли список из пяти игроков, и я сказал, что хочу пробить, если кто-то вдруг не уверен или же понадобится шестой удар. В итоге я получил возможность, которую хотел», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Отметим, что в основное и дополнительное время национальные команды не смогли отличиться забитыми мячами.

В серии пенальти испанцы обыграли своего соперника со счетом 5:4. Победу принес точный удар защитника Дани Карвахаля.

Таким образом, подопечные Луиса де ла Фуэнте впервые завоевали трофей Лиги наций. В предыдущих розыгрышах турнира победителями становились национальные команды Португалии (2019) и Франции (2021).

источник: UEFA (УЕФА)
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