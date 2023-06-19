Модрич заинтриговал словами о своем будущем после проигранного финала Лиги Наций

Ведущий полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич признался, что принял для себя решение о своей дальнейшей карьере в национальной команде, однако оглашать его пока не собирается.

«Я четко определился со своим будущим, но сегодня ничего не скажу», — приводит слова Модрича Marca.

Напомним, накануне Хорватия проиграла Испании в финале Лиги Наций.

Отметим, что в основное и дополнительное время национальные команды не смогли отличиться забитыми мячами.

В серии пенальти испанцы обыграли своего соперника со счетом 5:4. Победу принес точный удар защитника Дани Карвахаля.

Таким образом, подопечные Луиса де ла Фуэнте впервые завоевали трофей Лиги наций. В предыдущих розыгрышах турнира победителями становились национальные команды Португалии (2019) и Франции (2021).

В составе сборной Хорватии Модрич становился серебряным и бронзовым призером чемпионата мира.