В УЕФА назвали лучшего футболиста «Финала четырех» Лиги Наций

Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим футболистом «Финала четырех» Лиги Наций.

«Родри был важным винтиком в сборной Испании. Он показал себя в полуфинальном матче против итальянцев, а также был в прекрасной форме в финале, хладнокровно реализовав пенальти», - такое сообщение опубликовала пресс-служба Европейского футбольного союза.

Напомним, ранее футболист становился лучшим игроком финала Лиги чемпионов в составе «Манчестер Сити».

Напомним, накануне Испания обыграла Хорватию в финале Лиги Наций.

Отметим, что в основное и дополнительное время национальные команды не смогли отличиться забитыми мячами.

В серии пенальти испанцы обыграли своего соперника со счетом 5:4. Победу принес точный удар защитника Дани Карвахаля.

Таким образом, подопечные Луиса де ла Фуэнте впервые завоевали трофей Лиги наций. В предыдущих розыгрышах турнира победителями становились национальные команды Португалии (2019) и Франции (2021).