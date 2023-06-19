Сборная Испании стала самой титулованной из европейских команд

Сборная Испании стала самой титулованной командой в Европе за всю историю международных турниров.

В воскресенье футболисты сборной выиграли Лигу наций, победив в финале команду Хорватии, и завоевали пятый трофей в своей истории. До этого испанцы становились чемпионами мира в 2010 году, чемпионами Европы в 1964, 2008 и 2012 году.

Национальная команда обогнала сборную Германии по количеству различных трофеев.

Основное и дополнительное время финального матча Лиги наций не выявило победителя и завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти точнее оказались испанцы - 5:4. Победный гол на счету Даниэля Карвахаля.